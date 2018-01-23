Песков посоветовал Украине поскорее ответить на предложение Путина вернуть технику из Крыма

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Пресс-секретарь главы российского государства напомнил Киеву, что предложение Владимира Путина о возвращении кораблей и военной техники из Крыма прозвучало достаточно ясно и не требует каких-то еще депеш и обращений.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал недавнее предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине ее оставленные в Крыму корабли и военную технику. По словам официального представителя российского национального лидера, это предложение не требует каких-то еще дополнительных нот, коммюнике или обращений со стороны Москвы.

На то, чтобы высказаться по данному вопросу, Пескова подвигло недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, настаивающего, что его страна не получала из России каких-либо дипломатических депеш с предложением вернуть утраченную технику, а значит, слова Путина - это какого-то рода "трюк".

Песков еще раз призвал Украину и ее власти не искать в предложении президента России двойного дна, а попросту "сказать - да или нет". Слова главы российского государства, подчеркнул представитель президента, "трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу".

"Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но повторяю: даже если они не были отправлены, то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента России", - цитирует слова Пескова ТАСС.