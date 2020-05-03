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Песков пообещал выпить водки в День Победы

03 мая 2020, 14:10  •  78 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ http://www.globallookpress.com
Официальный представитель Кремля рассказал, чем займется после работы 9 мая
В этом году Россия отметит 75-летие Победы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков планирует в этот день выпить рюмку водки и спеть песню.
Подробности своего распорядка Песков озвучил в эфире программы "Москва. Кремль.Путин". Он рассказал, что с утра он будет работать, а после обязательно опрокинет рюмочку и исполнит песню "День Победы".
О том, как будет отмечать праздник президент Путин неизвестно. Однако, сообщалось, что 9 мая он готовит новое обращение к россиянам. Якобы российский лидер нарушит режим самоизоляции и приедет на Красную площадь почтить память погибших у Вечного огня, а после обратится к жителям страны.
В этом году Парад Победы впервые пройдет без зрителей и военных. Россияне смогут увидеть лишь воздушную часть парада и салют.
В последние два месяца россияне смотрели обращение Путина более пяти раз. В конце марта он объявил о введении режима изоляции по всей стране на неделю, во второй – продлил его на месяц, в третий обозначил меры поддержки бизнеса и малообеспеченных граждан. В последний раз президент продлил карантин до 12 мая и поручил ведомствам разработать план постепенной отмены ограничений.

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