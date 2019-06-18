Песков пообещал безлимитную «прямую линию» с Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным», которая пройдет 20 июня, будет продолжаться столько, сколько необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет ограничений на этот счет», — приводит его слова ТАСС во вторник, 18 июня.

Чиновник напомнил, что и ранее продолжительность эфира никогда не была определена заранее. При этом он не стал делать предположений, почему телеканалы, которые будут вести трансляцию «прямой линии», отвели в программе передач только три часа.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в полдень 20 июня. Программа пройдет уже в 17-й раз. Первые пять из них продолжались менее трех часов, а с 2007 года эфир стабильно длился более трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия в 2013 году — 4 часа 47 минут.

Ранее в июне сообщалось, что самый долгий звонок с вопросом, поступивший в колл-центр «прямой линии», длился 4,5 часа, а самый короткий — семь минут. Россияне желают задать президенту самые разные вопросы, в частности о льготных лекарствах, о повышении тарифов на электроэнергию и ЖКУ, а также о продлении декретных отпусков.