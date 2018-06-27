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Песков подтвердил встречу Путина и Болтона в Кремле

27 июня 2018, 12:24  •  107 • Политика

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков. Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности.

По словам пресс-секретаря президента, Москва хотела бы обсудить с Болтоном "печальное состояние" российско-американских отношений и международные проблемы.

"Мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне, поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным международным проблемам - их набор достаточно понятен и очевиден", - отметил представитель Кремля. По его словам, среди тем может быть "обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения".

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