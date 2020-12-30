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Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Чубайсом

30 декабря 2020, 21:30  •  19 • Политика
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс до ухода с должности главы «Роснано» говорил с главой государства Владимиром Путиным по телефону, очной встречи не было. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в администрации президента у Чубайса нет кабинета, потому что он имеет статус на общественных началах. «Он не является сотрудником администрации президента, поэтому не имеет здесь кабинет», — добавил Песков.
Как отметил представитель Кремля, о состоявшемся телефонном разговоре не сообщалось, так как о рабочих беседах президента нет возможности информировать.
Ранее Чубайс рассказал, что перед своим уходом из «Роснано» обсудил с Путиным свой отказ от должности госслужащего.
4 декабря Путин подписал указ о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс работал в «Роснано» с 2011 года. Возглавил корпорацию в 2013 году. 3 декабря он сообщил о своем последнем дне работы в «Роснано».

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