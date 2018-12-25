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Песков подтвердил предновогоднюю встречу Путина и Лукашенко

25 декабря 2018, 22:39  •  28 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились еще раз встретиться до Нового 2019 года. Данное соглашение было достигнуто на сегодняшних переговорах в Москве.
Напомним, что во вторник, 25 декабря, глава белорусского государства прибыл в столицу России с официальным визитом. Одним из важных моментов встречи стала обсуждение темы компенсации выпадающих доходов Минска после налогового маневра Москвы.
Тем не менее в ходе визита оба национальных лидера констатировали высокий уровень российско-белорусских отношений. Президент Владимир Путин также сообщил о 12-процентом росте товарооборота между нашими странами.
В завершение встречи Владимир Путин пригласил президента Белоруссии на рабочий обед.
"Лидеры договорились встретиться до конца года", — заявил Дмитрий Песков.
Цитата приводится по сообщению ТАСС.

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