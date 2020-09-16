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Песков подтвердил подготовку встречи Путина с главами фракций Госдумы

16 сентября 2020, 18:35  •  54 • Политика
Видеоконференция президента России Владимира Путина с главами думских фракций, анонсированная председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым, готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 16 сентября.
«Действительно, такое мероприятие готовится. Мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдет», — сказал Песков.
16 сентября Сергей Миронов сообщил о готовящейся встрече лидеров думских фракций с Путиным в режиме видеоконференции.
«Дело в том, что есть традиция. Мы всегда после единого дня голосования в ближайший месяц встречаемся с президентом. В прошлые годы это было в режиме офлайн, сейчас, вероятно, будет онлайн», — передает слова политика «Эхо Москвы».
Вопрос организации конференции обсудили на традиционном обеде руководителей фракций с председателем Думы Вячеславом Володиным в начале осенней сессии. По словам Миронова, на повестку встречи с главой государства лидеры фракций хотели бы вынести итоги единого дня голосования и новшества в избирательном законодательстве.
13 сентября в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 83 регионах страны за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
Все выдвиженцы «Единой России» выиграли борьбу за посты глав регионов — в частности, в Ленинградской, Брянской, Калужской, Костромской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, Татарстане, Севастополе и Еврейской автономной области.
Самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией», также выиграли выборы в Пермском, Камчатском краях, Республике Коми, Иркутской области и Чувашии.
В Смоленской области свой результат закрепил действующий губернатор, член ЛДПР Алексей Островский.
Главой Чувашии стал член «Справедливой России» Олег Николаев.
В региональные парламенты по итогам прошедшего единого дня голосования прошли и три новые политические силы, зарегистрированные в 2020 году. Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».

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