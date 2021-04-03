Песков подтвердил планы Путина встретиться с Пашиняном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля подтвердил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян запланировал 7 апреля рабочий визит в Москву, где запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«В первую очередь будет обсужден ход имплементации трехсторонних договоренностей и документа, <…> который положил конец боевым действиям в Карабахе», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на встрече Пашинян и Путин также обсудят политическую ситуацию в Армении и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Обмен мнениями и по тому электоральному процессу, который сейчас начался в Армении, и по другим актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества, всё-таки оно довольно тесное», — добавил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян рассказала о планах Пашиняна посетить Москву 7 апреля и встретиться с президентом РФ. Она отметила, что в связи с предстоящей поездкой премьер-министр Армении начал работать со 2 апреля в режиме самоизоляции.

Ранее, 26 марта, между Путиным и Пашиняном прошли телефонные переговоры по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторон­него сотрудничества с акцентом на энергетическую сферу и борьбу с коронавирусом, а также констатировали, что обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась и остается в целом спокойной.