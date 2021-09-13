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Песков подтвердил планы Путина посетить Белоруссию в октябре

13 сентября 2021, 02:50  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин действительно планирует посетить Белоруссию в октябре для участия в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил в воскресенье, 12 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в этот день о возможной поездке Путина в Минск сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Да. Такие планы есть», — сказал Песков в беседе с «РИА Новости».
Также Путин планирует посетить Минск и в ноябре для участия в высшем государственном совете Союзного государства, где рассмотрят вопросы интеграции России и Белоруссии.
Ранее в этот день пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала результативными прошедшие 9 сентября в Москве переговоры Путина и Лукашенко. По ее словам, лидер Белоруссии назвал их прорывом.
Лукашенко также отмечал, что они стали предельно честными и носили конструктивный характер.
Также сообщалось, что лидеры согласовали все 28 программ по Союзному государству. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. В рамках интеграции увеличат количество совместных предприятий.
Путин отмечал, что заседание высшего совета Союзного государства РФ и Белоруссии планируется провести до конца года.
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.
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