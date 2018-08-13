Песков подтвердил планы Путина побеседовать с Меркель в Берлине

Российский лидер Владимир Путин намерен в субботу, 18 августа, побывать в Берлине и провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российский лидер Владимир Путин в субботу приедет в Берлин. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент будет в столице ФРГ в субботу, 18 августа, где и проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Встреча состоится в гостевом замке Мезенберг, находящемся в пригороде Берлина.

Отмечается, что на переговорах планируется обсудить урегулирование ситуации в Сирии и на Украине. Кроме того, журналисты допустили, что представители государств обсудят вопрос об электроэнергетике и валюте - одной темой может стать обсуждение перехода во взаиморасчетах на евро.

Кроме того, стороны, без сомнения, обсудят очередные попытки США приостановить проект «Северный поток - 2», в котором Германия крайне заинтересована.

При этом у Германии касательно проекта газопровода уже ранее возник конфликт с США. Так, Дональд Трамп в ходе европейского турне обрушился с критикой на Меркель из-за «Северного потока - 2». Впрочем, с аналогичными претензиями ранее выступал украинский лидер Петр Порошенко, который пытается не допустить реализации данного проекта.

Однако Германия пока не намерена отказываться от прокладки газопровода. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток - 2» является исключительно коммерческим проектом.

В последний раз Путин и Меркель проводили встречу в Сочи 18 мая. Напомним, что Меркель тогда прибыла в Сочи в составе немецкой делегации.

Как подчеркивала сама фрау Меркель, ее майский визит «никоим образом не связан» с антироссийскими санкциями, введенными США. При этом, подчеркивала она, с российским лидером она намеревалась обсудить иранскую сделку, а также ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.