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Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена

11 января 2022, 01:30  •  99 • Политика
Новых контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в планах нет. Об этом ТАСС 10 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», — сказал представитель Кремля.
30 декабря президенты провели телефонные переговоры. Общение продлилось 50 минут. В ходе разговора Путин подчеркнул, что итогом совместной работы Москвы, Вашингтона и НАТО должны стать твердые гарантии непродвижения альянса дальше на восток.
7 декабря состоялась онлайн-беседа двух лидеров, которая продлилась два часа. В Кремле назвали переговоры откровенными и деловыми. Уточнялось, что президенты обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.
Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, стратегическую стабильность и вопрос двусторонних отношений.
Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.
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