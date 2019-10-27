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Песков подтвердил обсуждение темы ВТС в ходе переговоров лидеров России и ЦАР
27 октября 2019, 15:39 • 78 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о дополнительных поставках российского вооружения в Центральноафриканскую Республику обсуждался в ходе прошедших в Сочи переговоров лидеров РФ и ЦАР. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября.
«Тема военно-технического сотрудничества действительно была на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Однако на просьбу прокомментировать заявления президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадеры о том, что ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы, Песков ответил, что соответствующего сообщения в СМИ он не видел.
«Эта тема не фигурировала на переговорах позавчера», — заявил пресс-секретарь.
Ранее, 23 октября, на встрече в Сочи с Путиным Туадера сообщил, что в 2005 году Россия передала ЦАР партию вооружений, позволившую ответить на все потребности республики в области стрелкового оружия.
Туадера отметил, что неполностью снятое с ЦАР эмбарго СБ ООН на поставки оружия мешает легитимным властям взять под контроль всю страну и противодействовать незаконным группировкам, которые получают оружие в обход эмбарго.
Ранее в тот же день в ходе саммита российский лидер Владимир Путин заявил о планах постепенно наращивать присутствие России в Африке. По его словам, многие компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых различных секторов африканской экономики. Он пообещал поощрять и поддерживать такое стремление бизнеса.
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