Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальн...
Swissinfo: грузинам отказали в предоставлении убежища в Швейцарии
Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десан...
Центральная Азия в перекрестье геополитики
Главная / Политика

Песков подтвердил наличие вопросов у WADA к РУСАДА

23 сентября 2019, 19:09  •  62 • Политика
В Кремле знают, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы к российским коллегам. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы», — приводит слова представителя Кремля ТАСС. В течение отведенного времени нужно подождать, подчеркнул Песков.
По этой теме Кремль с WADA не связывался. Ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти России, добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее в понедельник замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что операционная деятельность агентства на сегодняшний день полностью соответствует кодексу WADA. За последний год агентство прошло два аудита, подчеркнула она.
20 сентября немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Данные о подозрениях в адрес России были направлены в начале этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 12:39
"Аппарат раздут, малоэффективен": Пушков напомнил о "пике бюрократов" в ответ на сокращения чиновников
23 сентября 2019, 19:09
Пушков назвал необходимостью массовое сокращение чиновников в России
23 сентября 2019, 19:09
Нарышкин заявил об угрозе безопасности государствам — участникам СНГ
23 сентября 2019, 15:54
"Какие-то признаки, может, и есть": Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" по улучшению отношений с Украиной
23 сентября 2019, 19:09
США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности - Нарышкин
23 сентября 2019, 09:24
"Чемодан без ручки": Пушков сделал хлесткое сравнение на призыв Трампа к ЕС давать больше денег Киеву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
21 сентября 2019, 11:39
Экономист оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.