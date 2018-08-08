Песков подтвердил, что российская сторона получила письмо Трампа

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Письмо президента США Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", - добавил Песков.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин 27 июля заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Трамп будет готов нанести визит в столицу России для встречи с Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года.