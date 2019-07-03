Песков подтвердил, что Путин в Осаке обсуждал с премьером Нидерландов тему крушения MH17

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте беседовал с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Осаке и обсуждал с ним вопрос крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение "на ногах", в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос", - сказал Песков.