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Песков поделился статистикой выполнения президентских поручений

20 мая 2019, 20:39  •  39 • Политика
Примерно 86% поручений, которые дает президент России Владимир Путин, выполняются. Из них 47% выполняются в первоочередной срок, сообщил в понедельник, 20 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У меня есть статистика с 2012 года. Ее еще нужно систематизировать. Достаточно большой процент выполнения», — ответил Песков на просьбу журналистов поделиться статистикой выполнения президентских распоряжений.
По его словам, эти данные еще предстоит структурировать, а это скрупулезная и объемная работа. За указанный период президент дал почти 17,5 тыс. поручений и указаний.
Одно из последних указаний Путина касается строительства железнодорожной части Крымского моста. 16 мая он заявил, что эта часть будет достроена раньше срока. 18 мая глава Минтранса Евгений Дитриx заявил, что данное поручение будет выполнено.

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