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Песков по-своему ответил на вопрос о Петрове и Боширове
06 мая 2021, 13:10 • 294 • Политика
Пресс-секретарь президента прокомментировал заявления о работе "отравителей" в Кремле
Российские "отравители и взрыватели" Петров и Баширов после проведенных международных операций получили повышение – им дали высокие должности в Кремле, назначив представителями власти в различных регионах России. Такое заявление сделал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.
Он уверяет, сейчас знаменитые агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига живы и здоровы, но из-за раскрытия работать шпионами больше не могут. Грозев пообещал опубликовать доказательства своих слов, но чуть позже.
В России подобные заявления прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ему ничего неизвестно о работе подозреваемых во взрывах во Врбетице в Кремле. Более того, он не думает, что для них там нашлось бы место.
"Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", – приводит его слова РИА "Новости".
Песков отметил, что Кремль является историческим зданием, включенным в список наследия ЮНЕСКО. Работать в нем в целом невозможно.
Напомним, Александра Петрова и Руслана Боширова подозревают в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери, а также в организации взрывов складов в Чехии. Подозреваемые же заявляли, что работают в фитнес-индустрии, занимаясь продажей спортивного-питания.
К слову, новые обвинения в адрес знаменитых "агентов ГРУ" в России были восприняты с юмором. Сейчас россияне шутят, что ко всем оказиям причастны Петров и Боширов, а вездесущие русские шпионы уже заполонили всю Европу.
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