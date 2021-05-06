Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крым...
Главная / Политика

Песков по-своему ответил на вопрос о Петрове и Боширове

06 мая 2021, 13:10  •  294 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента прокомментировал заявления о работе "отравителей" в Кремле
Российские "отравители и взрыватели" Петров и Баширов после проведенных международных операций получили повышение – им дали высокие должности в Кремле, назначив представителями власти в различных регионах России. Такое заявление сделал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.
Он уверяет, сейчас знаменитые агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига живы и здоровы, но из-за раскрытия работать шпионами больше не могут. Грозев пообещал опубликовать доказательства своих слов, но чуть позже.
В России подобные заявления прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ему ничего неизвестно о работе подозреваемых во взрывах во Врбетице в Кремле. Более того, он не думает, что для них там нашлось бы место.
"Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", – приводит его слова РИА "Новости".
Песков отметил, что Кремль является историческим зданием, включенным в список наследия ЮНЕСКО. Работать в нем в целом невозможно.
Напомним, Александра Петрова и Руслана Боширова подозревают в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери, а также в организации взрывов складов в Чехии. Подозреваемые же заявляли, что работают в фитнес-индустрии, занимаясь продажей спортивного-питания.
К слову, новые обвинения в адрес знаменитых "агентов ГРУ" в России были восприняты с юмором. Сейчас россияне шутят, что ко всем оказиям причастны Петров и Боширов, а вездесущие русские шпионы уже заполонили всю Европу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



294
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
06 мая 2021, 01:10
F-35 не поможет даже "кузен": В США признали уязвимость своих истребителей перед Су-57
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу ...
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловуш...
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия&qu...
06 мая 2021, 01:10
F-35 не поможет даже "кузен": В США признали уязвимость своих истребителей ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
01 мая 2021, 16:40
"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.