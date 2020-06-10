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Песков озвучил мнение Кремля о попытке Запада расколоть Россию: Патрушев прав
10 июня 2020, 20:00 • 61 • В мире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением секретаря Совбеза о попытках расколоть Россию накануне голосования по поправкам в Конституцию. Песков заявил, что это, в том числе, и "мнение Кремля". Он присоединился к заявлению Николая Патрушева.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился со словами секретаря Совбеза Николая Патрушева о попытках Запада расколоть Россию. Песков присоединился к его заявлению и заметил, что это мнение Кремля.
"Об этом неоднократно говорилось и ранее. Есть много примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идёт в целом о концептуальной линии, которая проводится в отношении нашей страны. Это видно невооружённым глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - подчеркнул Песков.
Напомним, что ранее Николай Патрушев отметил, что Запад, в первую очередь в лице США и НАТО, рассматривает Россию как врага и поэтому постоянно ведёт против неё борьбу. Среди трёх главных инструментов Запада первым Патрушев назвал "подконтрольные СМИ и возможности Сети интернет для дискредитации руководства нашей страны".
Вторым инструментом Запада он назвал создание на территории России сети иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур. Патрушев отметил, что такие организации нужны Западу "для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств". Третьим инструментом Патрушев назвал оппозицию.
"Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, - сказал он, - осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных "демократическим ценностям и идеалам свободы".
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