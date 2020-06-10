Песков озвучил мнение Кремля о попытке Запада расколоть Россию: Патрушев прав

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился со словами секретаря Совбеза Николая Патрушева о попытках Запада расколоть Россию. Песков присоединился к его заявлению и заметил, что это мнение Кремля.

"Об этом неоднократно говорилось и ранее. Есть много примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идёт в целом о концептуальной линии, которая проводится в отношении нашей страны. Это видно невооружённым глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее Николай Патрушев отметил, что Запад, в первую очередь в лице США и НАТО, рассматривает Россию как врага и поэтому постоянно ведёт против неё борьбу. Среди трёх главных инструментов Запада первым Патрушев назвал "подконтрольные СМИ и возможности Сети интернет для дискредитации руководства нашей страны".

Вторым инструментом Запада он назвал создание на территории России сети иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур. Патрушев отметил, что такие организации нужны Западу "для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств". Третьим инструментом Патрушев назвал оппозицию.

"Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, - сказал он, - осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных "демократическим ценностям и идеалам свободы".