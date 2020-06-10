Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
Главная / В мире

Песков озвучил мнение Кремля о попытке Запада расколоть Россию: Патрушев прав

10 июня 2020, 20:00  •  61 • В мире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением секретаря Совбеза о попытках расколоть Россию накануне голосования по поправкам в Конституцию. Песков заявил, что это, в том числе, и "мнение Кремля". Он присоединился к заявлению Николая Патрушева.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился со словами секретаря Совбеза Николая Патрушева о попытках Запада расколоть Россию. Песков присоединился к его заявлению и заметил, что это мнение Кремля.
"Об этом неоднократно говорилось и ранее. Есть много примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идёт в целом о концептуальной линии, которая проводится в отношении нашей страны. Это видно невооружённым глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - подчеркнул Песков.
Напомним, что ранее Николай Патрушев отметил, что Запад, в первую очередь в лице США и НАТО, рассматривает Россию как врага и поэтому постоянно ведёт против неё борьбу. Среди трёх главных инструментов Запада первым Патрушев назвал "подконтрольные СМИ и возможности Сети интернет для дискредитации руководства нашей страны".
Вторым инструментом Запада он назвал создание на территории России сети иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур. Патрушев отметил, что такие организации нужны Западу "для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств". Третьим инструментом Патрушев назвал оппозицию.
"Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, - сказал он, - осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных "демократическим ценностям и идеалам свободы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
10 июня 2020, 16:00
"Спартан" подорван: Авдеевская мина оказалась роковой для военных ВСУ
10 июня 2020, 05:00
Киевский политолог нашёл виновных в бунтах в США: "Россия 3 года готовила боевых афроамериканцев"
10 июня 2020, 12:00
Спутники не помогли: Голландский прокурор назвал "единственный" вариант удара по борту MH17
10 июня 2020, 12:00
Не просим - настаиваем: Минск категорично ответил на отмашку Миллера
10 июня 2020, 01:00
Оплачивать восстановление экономики ЕС придётся нынешним молодым
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 09:00
Как из устроившего пьяное ДТП Ефремова в сети начали «лепить» жертву режима
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
05 июня 2020, 23:50
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.