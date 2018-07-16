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Песков ожидает проявления политической воли к нормализации отношений РФ - США в Хельсинки

16 июля 2018, 08:09  •  46 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки будут проявлены "зачатки политической воли" для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте телеканала RT в понедельник.

"Вы знаете, что [российско-американские] отношения находятся в весьма плачевном состоянии и что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", - сказал Песков.

В понедельник лидеры России и США проведут переговоры в Хельсинки, которые должны начаться около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Ожидается, что президенты обсудят такие вопросы двусторонних отношений, как строительство "Северного потока - 2", ситуацию в Сирии и на Украине.

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