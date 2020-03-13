Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная / В России

Песков ответил, сдавал ли Путин тест на коронавирус

13 марта 2020, 14:00  •  46 • В России

- Президентская медицина — отдельное измерение во все периоды, все, что нужно для защиты президента от сезонных или иных заболеваний, все делается, - успокаивал озабоченных эпидемией коронавируса журналистов Дмитрий Песков.

- Путин сдавал анализ на коронавирус?

- Я не располагаю такой информацией, - ответил Песков. - Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда.

При этом пресс-секретарь главы государства отдельно обратился к журналистам, работающим в «кремлевском пуле» и освещающих работу президента, внимательней относиться к своему здоровью.

- Прошу быть особо внимательными к любым коронапроявлениям, - сказал он. - Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом. Если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100 процентов по вашим внутренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль. Не принимайте участие в журналистской работе в Кремле. Мы работаем пока без ограничений, президент работает как всегда, но просим проявлять в это время особую бдительность. Это и мера предосторожности, и проявление уважения к своим коллегами.

- Означает ли это, что в Кремле усилилась озабоченность ситуацией с вирусом? - тут же спросили спикера главы государства.

- Безусловно! Мы ощущаем необходимость принимать все превентивные меры, - сказал Песков. - Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких специальных установок на этот счет нет. Но элементарные меры и меры личной гигиены нужны.

Спросили пресс-секретаря президента и о ситуации с депутатом, пришедшим в Думу на выступление Путина, не пройдя карантин после возвращения из Франции.

- Президент не был в контакте с этим депутатом, - ответил Песков.

Курьер без рук и ног.Спортсмен без рук и ног стал курьером. Зачем? В соцсетях решили, что так молодой человек зарабатывает на поездку на Паралимпиаду. Но всё оказалось не так

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
12 марта 2020, 19:00
Росгвардия вооружается пистолетом Лебедева
12 марта 2020, 20:30
«Самодостаточный класс кораблей»: какими возможностями обладают многоцелевые российские корветы
13 марта 2020, 00:00
Украина побила своего доброго клоуна, захотевшего мира
13 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Меня коробит от миллионных зарплат топ-менеджеров
12 марта 2020, 23:30
«Признано право на реабилитацию»: прокуратура добилась прекращения уголовного дела о вырубке деревьев в отношении сироты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.