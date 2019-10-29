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Песков ответил на вопрос про страх россиян перед произволом властей
29 октября 2019, 22:54 • 61 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян в ходе брифинга во вторник, 29 октября.
Журналисты спросили Пескова об опросе про страхи граждан, который появился ранее в некоторых СМИ. Согласно ему, страх перед произволом властей у россиян занял третью строчку в общем рейтинге.
«Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой вопросов. Но тем не менее принимаем во внимание результаты таких опросов. Делать какие-то обобщающие заявления трудно. Есть какие-то резонансные случаи, которые накладывают отпечатки. Но здесь нужен более глубокий анализ», — подчеркнул Песков.
На вопрос о том, планируют ли в Кремле сделать подобный анализ, Песков ответил, что сейчас в правительстве нет конкретных планов, но это «нельзя исключать».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с сообщениями Минэкономразвития о закрытии около 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса за последний год. Он отметил, что в правительстве обладают данными АО «Корпорация МСП», согласно которым наблюдаются позитивные тенденции в вопросе активности малого и среднего бизнеса.
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