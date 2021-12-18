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Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2024
18 декабря 2021, 10:30 • 129 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году.
По словам Пескова, вопрос транзита власти в Кремле сейчас не обсуждается, и в целом на повестке дня есть вопросы, которые более важны в данный момент. Он отметил, что сегодня есть очень много вызовов и проблем, связанных в том числе с COVID-19.
Также, рассуждая о том, насколько актуально сегодня обсуждение будущих выборов и участия в них Путина, Песков отметил, что до них остаётся ещё три года.
"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании", - сказал он в интервью RTVI.
Песков добавил, что Путин ещё не определился с этим вопросом.
"По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", - отметил он.
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