Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году.

По словам Пескова, вопрос транзита власти в Кремле сейчас не обсуждается, и в целом на повестке дня есть вопросы, которые более важны в данный момент. Он отметил, что сегодня есть очень много вызовов и проблем, связанных в том числе с COVID-19.

Также, рассуждая о том, насколько актуально сегодня обсуждение будущих выборов и участия в них Путина, Песков отметил, что до них остаётся ещё три года.

"Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании", - сказал он в интервью RTVI.

Песков добавил, что Путин ещё не определился с этим вопросом.

"По крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет", - отметил он.