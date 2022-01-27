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Песков ответил на вопрос об отношении Путина к военной помощи Донбассу

27 января 2022, 15:00  •  189 • Политика
Предложение «Единой России» оказать военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) — это партийная инициатива, президент РФ Владимир Путин с пониманием относится к тому, насколько чувствительной тема Донбасса является для депутатов от правящей партии. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается выступления депутатов, и ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и инициатива «Единой России» — это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями, наши граждане и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе Донбасса. Но, опять же, это партийная инициатива», — сказал он журналистам.
Песков отметил, что Путину известно о мнении депутатов от «Единой России» по этой теме.
«Президенту известно об этом мнении, он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе для «Единой России». Сейчас нет какой-либо реакции на подобные инициативы. Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении», — сообщил пресс-секретарь президента.
Также Пескова спросили, является ли вопрос военной помощи Донбассу чем-то новым или же Россия ранее уже поставляла туда оружие.
«Это что-то новое», — ответил он.
Днем ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что РФ должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. Он также указал, что правящая партия выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецк будет приветствовать любое решение об оказании помощи республикам Донбасса для противостояния готовящейся агрессии со стороны Украины. Он отметил, что принятие решения о поставках вооружения существенно усилило бы оборонительные возможности и позволило эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения ДНР и ЛНР.
Накануне на Украину прибыла новая партия технической помощи США. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах отправить новые грузы с военной помощью.
24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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