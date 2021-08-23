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Песков ответил на вопрос о признании "Дождя"* иноагентом

23 августа 2021, 16:25  •  93 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании телеканала "Дождь"* СМИ-иностранным агентом. Он заявил, что такие вопросы с Кремлём не согласовываются.
Песков прокомментировал ситуацию с внесением телеканала "Дождь"* в реестр СМИ, исполняющих функцию иностранного агента. По его словам, соответствующее решение Министерство юстиции приняло самостоятельно. Кремль к этому никакого отношения не имеет.
Нет, это не согласовывается. Минюст выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведёт свою работу. Здесь всё очевидно: он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ,
- отметил Песков.
Официальный представитель Кремля также добавил, что присвоение статуса иноагента не ведёт к закрытию СМИ. Закон просто обязывает попавшие в реестр средства массовой информации честно указывать свой род деятельности.
Напомним, что 20 августа Минюст внёс телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая работает на данном канале, не смогла сдержать эмоций и перешла на нецензурную лексику, комментируя решение властей.
Иноагентом признаётся любой человек или организация, которые занимаются политической деятельностью на территории России и при этом получают финансирование из-за рубежа.
Отметим, что аналогичное правовое понятие прописано в законодательстве США и применяется к некоторым русским СМИ, имеющим корреспондентов на территории Америки.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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