Песков ответил на вопрос о признании "Дождя"* иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании телеканала "Дождь"* СМИ-иностранным агентом. Он заявил, что такие вопросы с Кремлём не согласовываются.

Песков прокомментировал ситуацию с внесением телеканала "Дождь"* в реестр СМИ, исполняющих функцию иностранного агента. По его словам, соответствующее решение Министерство юстиции приняло самостоятельно. Кремль к этому никакого отношения не имеет.

Нет, это не согласовывается. Минюст выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведёт свою работу. Здесь всё очевидно: он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ,

- отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что присвоение статуса иноагента не ведёт к закрытию СМИ. Закон просто обязывает попавшие в реестр средства массовой информации честно указывать свой род деятельности.

Напомним, что 20 августа Минюст внёс телеканал "Дождь"* в список СМИ-иноагентов. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая работает на данном канале, не смогла сдержать эмоций и перешла на нецензурную лексику, комментируя решение властей.

Иноагентом признаётся любой человек или организация, которые занимаются политической деятельностью на территории России и при этом получают финансирование из-за рубежа.

Отметим, что аналогичное правовое понятие прописано в законодательстве США и применяется к некоторым русским СМИ, имеющим корреспондентов на территории Америки.

* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

