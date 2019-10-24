Песков ответил на вопрос о преемнике Путина

До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента России еще достаточно много времени, поэтому в Кремле пока никто не думает о его возможном преемнике. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в четверг, 24 октября.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом (возможном преемнике. — Ред.) никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой», — цитирует официального представителя ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что работа президента в стране регламентируется Конституцией.

«Видение у него (Путина. — Ред.) заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — приводит его слова RT.

Ранее в июне Путин в интервью газете Financial Times признавался, что мысли о преемнике занимают его с тех самых пор, как он стал президентом — с 2000 года.

Глава государства также комментировал этот вопрос в ходе «прямой линии». Он выступил за то, чтобы в России подросло новое, молодое поколение управленцев, которые «будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию», передает НСН.

12 сентября Путин заявил на встрече с ополченцами в Дагестане, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе–сентябре 1999 года, что слюнтяй не сможет возглавить Россию.

Путин занял должность главы государства в 2000 году. По истечении двух президентских сроков он возглавил правительство России. Затем, в 2012 году, он вновь был избран президентом. На выборах 2018 года Путин также одержал победу.

В июне 2019 года, говоря о своем преемнике, Путин заявил, что данное решение должно быть принято гражданами России.

.