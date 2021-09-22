Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 сентября, рассказал о возможных планах президента России Владимира Путина на день рождения 7 октября.

«Как правило, в день рождения президент все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными», — заявил журналистам Песков.

Он затруднился ответить на вопрос, планирует ли Путин отметить свой день рождения на самоизоляции.

«Я сейчас не могу вам сказать, все-таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу», — отметил Песков.

14 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. На совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» он рассказал, что в его ближайшем окружении несколько человек заболели коронавирусом, а с одним из них он общался целый день. По словам президента, титры антител у него достаточно высокие.

Песков 20 сентября сообщал, что самочувствие Путина прекрасное. Ранее он также отмечал, что изоляция не влияет на интенсивность работы президента.

30 августа Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у него держатся показатели антител. Первым компонентом вакцины «Спутник V» Путин привился 23 марта, а 14 апреля сообщил, что ему ввели второй компонент.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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