Песков ответил на вопрос о наличии у Путина смартфона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства пользуется интернетом, но без смартфона. На эту тему представитель Кремля высказался в пятницу, 18 декабря.

Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее в этот же день Песков прокомментировал слухи о том, что в период пандемии Путин якобы стал жить в специальном бункере.

На это пресс-секретарь президента ответил, что у главы государства нет бункера, он живет в своей резиденции в Ново-Огарево.

При этом Песков пояснил, что Путин с его активностью не смог бы работать в бункере.

Ранее, 13 декабря, Песков рассказал, что Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это ежегодно. Говоря о том, будет ли российский лидер отдыхать на новогодних каникулах после такого тяжелого года, пресс-секретарь подчеркнул, что полноценно президент никогда не отдыхает, но, возможно, «как-то дух переведет».