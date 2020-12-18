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Песков ответил на вопрос о наличии у Путина смартфона
18 декабря 2020, 18:55 • 73 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства пользуется интернетом, но без смартфона. На эту тему представитель Кремля высказался в пятницу, 18 декабря.
Таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Ранее в этот же день Песков прокомментировал слухи о том, что в период пандемии Путин якобы стал жить в специальном бункере.
На это пресс-секретарь президента ответил, что у главы государства нет бункера, он живет в своей резиденции в Ново-Огарево.
При этом Песков пояснил, что Путин с его активностью не смог бы работать в бункере.
Ранее, 13 декабря, Песков рассказал, что Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это ежегодно. Говоря о том, будет ли российский лидер отдыхать на новогодних каникулах после такого тяжелого года, пресс-секретарь подчеркнул, что полноценно президент никогда не отдыхает, но, возможно, «как-то дух переведет».
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