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Песков ответил на вопрос о голосовании 22 апреля на фоне коронавируса

13 марта 2020, 16:35  •  75 • Политика
Необходимость превентивных мер в России в связи с пандемией коронавируса нужно вновь оценить после 1 апреля, заявил в пятницу, 13 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проведении голосования 22 апреля в стране.
Комментируя вопрос журналистов о том, изучали ли в Кремле опыт Ирана по проведению выборов на фоне распространения коронавируса, Песков ответил, что «до 22 апреля еще много времени».
«Вы знаете, что все превентивные режимы в Москве, Московской области и с сегодняшнего дня в Питере [действуют] до 1 апреля. Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности», — подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что ситуация подвижная.
Днем ранее член Совфеда Андрей Клишас выразил мнение, что коронавирусная инфекция не помешает общероссийскому голосованию, на котором будет решено, вносить поправки ли в Конституцию.
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, уточняет «Москва 24». Этот день объявили оплачиваемым выходным.
В Иране 21 февраля состоялись парламентские выборы. За несколько дней до этого Тегеран сообщил о появлении коронавируса в стране. СМИ в стране сообщали, что 49,4% участников проведенного накануне выборов опроса заявили, что не пойдут голосовать из-за сложившейся в Иране эпидемиологической ситуации. В итоге, по данным РБК, явка составила всего 42,6% — самый низкий показатель в истории Ирана.
Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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