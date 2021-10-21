Песков ответил на вопрос о дате пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не будет совмещена с другими форматами, она может состояться в декабре. Об этом сообщил в четверг, 21 октября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, ориентировочная дата проведения пресс-конференции назначена на декабрь, передает «РИА Новости».

Песков также добавил, что с форматом определятся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Глава государства проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, она не проходила только тогда, когда Путин занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года.

Однако в декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат общения президента с журналистами был изменен. Так, часть представителей СМИ находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другая часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в 2020 году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян старше четырех лет, проживающих в больших городах. Она продолжалась четыре часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.

Кроме того, 30 июня 2021-го прошла прямая линия с Путиным, которая продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов. Глава государства заверил, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время эфира. Россияне отправили на прямую линию с президентом более 2 млн вопросов. Песков тогда отмечал, что тема коронавируса составила основу поступивших обращений.