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Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

24 февраля 2021, 18:50  •  79 • Политика
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока дата не назначена. Как только это произойдет, мы, соответственно, вас проинформируем», — отметил он в ходе пресс-конференции.
Песков в феврале уже опровергал сообщения о том, что обращение главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в течение недели после 24 февраля.
По словам представителя Кремля, в ходе послания Путин будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенних выборов в Госдуму.
Депутаты Госдумы сообщали «Известиям», что рассчитывают услышать о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров в послании президента Федеральному собранию.
В конце января Песков сообщал, что дата и тематика послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены. Пресс-секретарь добавил, что формат послания также пока не обсуждался, все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией.

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