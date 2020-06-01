Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», — сказал Песков на брифинге с журналистами в понедельник, 1 июня.

Также Песков отметил, что наиболее авторитетным в вопросе проведения голосования является Центральная избирательная комиссия (ЦИК), поэтому именно на ее мнение необходимо ориентироваться.

Ранее, 29 мая, РБК сообщил, что Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию за несколько дней. Данная мера нацелена на избежание случаев массового скопления людей на избирательных участках.

«Я не стал бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. Здесь наиболее авторитетным является ЦИК, и на его мнение стоит ориентироваться», — подчеркнул он.

Внести изменения в основной закон страны предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.