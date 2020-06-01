Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Политика

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

01 июня 2020, 13:55  •  106 • Политика
Президент России Владимир Путин объявит дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», — сказал Песков на брифинге с журналистами в понедельник, 1 июня.
Также Песков отметил, что наиболее авторитетным в вопросе проведения голосования является Центральная избирательная комиссия (ЦИК), поэтому именно на ее мнение необходимо ориентироваться.
Ранее, 29 мая, РБК сообщил, что Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию за несколько дней. Данная мера нацелена на избежание случаев массового скопления людей на избирательных участках.
«Я не стал бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. Здесь наиболее авторитетным является ЦИК, и на его мнение стоит ориентироваться», — подчеркнул он.
Внести изменения в основной закон страны предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.
Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.
Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
01 июня 2020, 09:55
"Останутся забор и рельсы": Крупнейший украинский судостроительный завод разбирают на металл
01 июня 2020, 11:55
"Спалили окончательно": Список русских наёмников в Триполи оказался нерусским
01 июня 2020, 11:55
"Не надо орать...": Поклонская осадила крикуна, пожелавшего смерти жителям Крыма
01 июня 2020, 09:55
Методичку согласовали: "Команда Навального" нашла объяснение бунтам в США. Но лишь на пятый день
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
27 мая 2020, 03:55
Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.