Песков ответил на слухи о Путине в бронежилете: "Переусердствовали"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал любопытную версию конспирологов, распространяющих слухи о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения к гражданам России якобы был в бронежилете. "Ребята явно в Новый год переусердствовали!" - не без иронии подметил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее по соцсетям с подачи либеральной общественности стали распространяться слухи о том, что во время записи новогоднего обращения к народу России президент Владимир Путин якобы надел бронежилет под пальто. Об этом, например, сообщила в Twitter сторонница Алексея Навального Любовь Соболь.

Кроме того, она же заявила, что и само обращение представляет собой не единый дубль, а смонтировано. По соцсетям даже расходятся псевдодоказательства этого предположения с покадровым разбором речи главы государства.

Впрочем, все эти конспирологические версии на корню обрубили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm назвал подобные сообщения "полной глупостью".