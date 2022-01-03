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Песков ответил на слухи о Путине в бронежилете: "Переусердствовали"
03 января 2022, 22:00 • 275 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал любопытную версию конспирологов, распространяющих слухи о том, что Владимир Путин во время новогоднего обращения к гражданам России якобы был в бронежилете. "Ребята явно в Новый год переусердствовали!" - не без иронии подметил официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее по соцсетям с подачи либеральной общественности стали распространяться слухи о том, что во время записи новогоднего обращения к народу России президент Владимир Путин якобы надел бронежилет под пальто. Об этом, например, сообщила в Twitter сторонница Алексея Навального Любовь Соболь.
Кроме того, она же заявила, что и само обращение представляет собой не единый дубль, а смонтировано. По соцсетям даже расходятся псевдодоказательства этого предположения с покадровым разбором речи главы государства.
Впрочем, все эти конспирологические версии на корню обрубили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm назвал подобные сообщения "полной глупостью".
"Ребята явно в Новый год переусердствовали!" - сделал вывод пресс-секретарь президента.
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