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Песков ответил Мэй, раскритиковавшей высказывание Путина о либеральной идее

18 июля 2019, 13:09  •  63 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивает на правоте главы российского государства Владимира Путина, считающего, что современная либеральная идея себя изжила.

"Не соглашусь [с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй]: сравнивать жизнь в России и в Европе или в других странах мира можно и нужно, везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным. В остальном все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times", - заявил представитель Кремля журналистам.

В июне в этом интервью глава российского государства высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом Путин убежден, что либеральные идеи нельзя уничтожать, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.

В среду во время выступления в Королевском институте международных отношений Мэй заявила, что не согласна с мнением Путина о том, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", - сказала она. С ее точки зрения, тот факт, что Путин сделал соответствующее заявление, "указывает на вызов, с которым мы [европейские страны] сталкиваемся, пытаясь защитить наши ценности".

Песков сожалеет, что в среду не имел возможности "внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй", поскольку сопровождал президента РФ, находившегося на Валааме и посещавшего местные святыни. "Оттуда эти дискуссии [о либеральной идее] воспринимаются гораздо в меньшей степени", - заметил он.

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