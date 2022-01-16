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Песков отверг обвинения РФ в эскалации конфликта с Украиной
16 января 2022, 08:40 • 68 • Политика
Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений, о чем в воскресенье, 16 января, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с CNN. Фрагменты разговора с официальным представителем Кремля распространила в субботу, 15 января, в своем Twitter газета The Hill.
Со стороны РФ нет военной эскалации в отношении Украины, США не предоставили доказательств своих обвинений, заявил Песков.
По словам представителя Кремля, уровень напряженности на границе с Украиной слишком высок, поэтому РФ настаивает на прямом ответе на свои опасения.
«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — заявил Песков.
Он отметил, что никаких доказательств виновности Москвы предоставлено не было.
«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это как-то не будет доказано <…> мы будем продолжать предполагать, что это фейковые новости, направленные против России» — сказал представитель Кремля.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. Однако дипломат отметила: США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.
14 января в посольстве РФ в Вашингтоне в пятницу, 14 января, заявили, что заявления Белого дома и Пентагона о подготовке Москвой предлога для якобы «вторжения» на Украину подтверждают непрекращающееся информационное давление на Россию. Дипломаты отметили, что власти США следуют одному и тому же сценарию: «идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод». По их словам, обвинения в адрес РФ «голословны и не могут иметь никаких подтверждений».
10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.
25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.
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