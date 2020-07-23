Песков отверг необходимость новых рабочих групп для корректировки нацпроектов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля заявил, что нет необходимости создавать новые рабочие группы для корректировки национальных проектов.

«Там уже существуют рабочие группы по разным направлениям. Собственно, они и будут принимать участие в этой работе», — сказал Песков.

Таким образом, по словам пресс-секретаря, нет смысла создавать новые структуры.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного доклада о работе правительства рассказал о том, что национальные проекты будут сосредоточены на улучшении жизни каждого человека.

Кроме того, президент России Владимир Путин 21 июля подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Среди ключевых направлений политики, согласно документу, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для проживания и увеличение численности населения.

В свою очередь Мишустин заверил, что в России достаточно средств на реализацию стратегических целей и национальных проектов.