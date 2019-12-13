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Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым
13 декабря 2019, 14:39 • 24 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку президенту России Владимиру Путину, если Украине «вернут» Крым, и десять раз, если Украине «вернут» Донбасс.
Reuters
Песков отметил, что «лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме».
При этом в ситуации с Донбассом Песков заявил, что «надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости».
«И тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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