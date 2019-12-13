Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку президенту России Владимиру Путину, если Украине «вернут» Крым, и десять раз, если Украине «вернут» Донбасс.

Песков отметил, что «лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме».

При этом в ситуации с Донбассом Песков заявил, что «надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости».

«И тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.