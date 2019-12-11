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Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

11 декабря 2019, 20:24  •  152 • Украина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
 
РИА Новости
 

По его словам, «это не так важно».

«Там есть референтный текст на английском», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный Украиной вариант коммюнике саммита в Париже.

Отмечалось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

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