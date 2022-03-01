Песков оценил введенные против него санкции Запада

В персональных санкциях нет ничего страшного. Об этом во вторник, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал введенные Западом против него ограничения.

«Наверно, они считают, что путем введения санкций они могут нас заставить изменить нашу позицию. Здесь очевидно, что об этом не может идти речи, никто из нас своей позиции последовательной не изменит», — сказал он.

Песков также добавил, что у лиц, вошедших в санкционный список, нет и не может быть никаких активов на Западе, поэтому личному благополучию это никак не грозит. Сам же он к принятым против него мерам относится «индифферентно».

Российская Федерация, несмотря на все существующие на данный момент противоречия, продолжит развивать курс на выстраивание дипломатических отношений с западными странами. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что «со временем в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной».

Санкции вводятся на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о проведении которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а также заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой и отзыве из посольства украинских дипломатов.

В Минобороны России подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя только военная инфраструктура.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».