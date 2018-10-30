Песков оценил возможность заключения нового договора по Азовскому морю

Россия ориентируется на существующий договор с украинской стороной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счёт, и она действует, и на это следует ориентироваться», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, существует ли необходимость перезаключить договор по Азовскому морю на новых условиях.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль выступила против денонсации данного договора.

Эксперт Юрий Почта, комментируя заявление украинского дипломата, оценил последствия возможной выхода Киева из договора.

При этом в сентябре глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявлял, что Киев прекратит действие данного договора с Россией.