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Песков оценил возможность "белорусского сценария" в России: Есть Союзное государство, но...
09 сентября 2020, 17:00 • 36 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность "белорусского сценария" в нашей стране. Он отметил, что хотя и есть Союзное государство, но…
На вопрос журналистов о возможности повторения белорусских волнений в России Песков отметил, что не согласен с проведением подобных параллелей.
"Хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, всё-таки мы два разных суверенных государства", - объяснил официальный представитель Кремля.
Он отметил, что в России "иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции".
"Здесь какие-то обобщения были бы неверны", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что в России с абсолютным уважением относятся к политической культуре и политическому ландшафту Белоруссии.
"Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом и есть суверенность", - подчеркнул Песков.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью ответил на вопрос о том, возможен ли белорусский сценарий в России.
По словам журналиста Первого канала Антона Верницкого, белорусский президент, комментируя протесты в своей стране, отметил, что такая же ситуация может сложиться и в России.
"Лукашенко о белорусских протестах: "Не думайте, что подобное не может произойти в России"", - процитировал президента Белоруссии Верницкий.
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