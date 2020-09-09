Песков оценил возможность "белорусского сценария" в России: Есть Союзное государство, но...

На вопрос журналистов о возможности повторения белорусских волнений в России Песков отметил, что не согласен с проведением подобных параллелей.

"Хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, всё-таки мы два разных суверенных государства", - объяснил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что в России "иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции".

"Здесь какие-то обобщения были бы неверны", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что в России с абсолютным уважением относятся к политической культуре и политическому ландшафту Белоруссии.

"Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом и есть суверенность", - подчеркнул Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью ответил на вопрос о том, возможен ли белорусский сценарий в России.

По словам журналиста Первого канала Антона Верницкого, белорусский президент, комментируя протесты в своей стране, отметил, что такая же ситуация может сложиться и в России.

"Лукашенко о белорусских протестах: "Не думайте, что подобное не может произойти в России"", - процитировал президента Белоруссии Верницкий.