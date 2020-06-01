Песков оценил возможность присутствия Украины и Грузии на Параде Победы

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Диалог с этими странами пока оставляет желать лучшего

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, насколько вероятно присутствие Грузии и Украины на московском Параде Победы.

Он заявил, что российская сторона поддерживает контакты с этими государствами, однако общение на высшем уровне пока не перешло в позитивное русло. При этом Песков отметил, что для адекватного диалога между странами руководители держав должны выполнять взятые на себя обязательства.

"Мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о присутствии Украины и Грузии на Параде Победы в столице России.



Ранее "Утро.ру" рассказывало о подробностях проведения предстоящего парада.

