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Песков оценил возможность присутствия Украины и Грузии на Параде Победы
01 июня 2020, 15:55 • 203 • Политика
Диалог с этими странами пока оставляет желать лучшего
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, насколько вероятно присутствие Грузии и Украины на московском Параде Победы.
Он заявил, что российская сторона поддерживает контакты с этими государствами, однако общение на высшем уровне пока не перешло в позитивное русло. При этом Песков отметил, что для адекватного диалога между странами руководители держав должны выполнять взятые на себя обязательства.
"Мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о присутствии Украины и Грузии на Параде Победы в столице России.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о подробностях проведения предстоящего парада.
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