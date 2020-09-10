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Песков оценил возможность объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти
10 сентября 2020, 17:45 • 58 • Политика
Планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Кремле нет. Об этом 10 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с региональными журналистами.
По его словам, «сверху» никто это навязывать не может и не должен. Песков заверил, что решение примут только по инициативе регионов, сообщил телеканал 78.ru.
«Будем ориентироваться на желание людей, но пока больших планов по изменению границ Петербурга и Ленинградской области нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Год назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал объединить в один регион Москву и Подмосковье, а Ленинградскую область — с Санкт-Петербургом, переименовав сам город в Петроград.
На примере Москвы и Подмосковья политик объяснил, что эти два субъекта имеют разные статус, правила и органы управления. При этом москвичи едут отдыхать в область, а подмосковные жители работают в столице. В случае объединения регионами будет легче управлять, полагает он.
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