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Песков оценил возможность международных расследований в России
21 февраля 2020, 19:09 • 36 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ МИД России предоставить ОБСЕ материалы по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Представитель Кремля рекомендовал журналистам обратиться в российский МИД, так как они ссылались на отказ именно этого ведомства. Также Песков исключил проведение международного расследования убийства Немцова.
«У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России, и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны», — объяснил он.
Накануне, 20 февраля, вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт в рамках зимней сессии организации представила итоговую версию своего доклада о ходе расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова.
В документе говорится о ходе расследования, заключениях следствия, реакции ООН и зарубежных организаций, пишет ТАСС.
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала виновными в убийстве выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых.
3 июля фигурантов приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
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