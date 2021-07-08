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Песков оценил вероятность переноса единого дня голосования
08 июля 2021, 15:35 • 70 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 июля, прокомментировал вероятность переноса единого дня голосования в 2020 году.
«Сейчас нет никакой позиции на этот счет сформулированной», — отметил он в ходе пресс-конференции.
6 июля глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что единый день голосования, который проводится в сентябре, целесообразнее перенести на время школьных каникул, так как большинство избирательных участков находится в школах.
Она объяснила, что перенос дня голосования позволит не только уменьшить число людей на избирательных участках, так как учителя и дети будут отдыхать, но и позволит унифицировать даты каникул по всей стране.
На данный момент выборы в России проходят в единый день голосования — в третье воскресенье сентября.
18 июня Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.
По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Также основными аргументами в пользу проведения трехдневного голосования стали эпидемиологическая ситуация в стране, сохранение здоровья граждан и соблюдения мер безопасности.
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