Песков оценил варианты возвращения Навального в Россию

В Кремле очень аккуратно относятся к сообщениям, поступающим из Европы, о состоянии блогера Алексея Навального. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае это здорово, если пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Что касается возвращения в Москву, любой гражданин волен это сделать», — сказал он.

По словам Пескова, Навальный может вернуться в Россию через страны, с которыми есть авиасообщение.

«Каких-либо встреч здесь не планируется, если у самого больного не будет желания или намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями информацией, которой он активно делится с коллегами из ФРГ и других стран», — объяснил представитель Кремля.

Навального накануне выписали из стационара немецкой клиники «Шарите». В общей сложности Навальный пробыл в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он провел в отделении интенсивной терапии.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. В клинике «Шарите» в Берлине у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было.

14 сентября в «Шарите» сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, а на следующий день Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы. 17 сентября в его блоге появилась запись о том, что в бутылке с водой, из которой он пил в томской гостинице, якобы был обнаружен яд.

Блогер заявил, что, когда ему стало плохо, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией вызвали адвоката и вместе с ним начали собирать «улики» в гостиничном номере Навального. Утверждается, что на одной из бутылок специалисты из Германии спустя две недели после произошедшего якобы обнаружили следы отравляющего вещества «Новичок». При этом ни блогер, ни его окружение не объяснили, каким образом бутылка попала в руки иностранных специалистов.

В свою очередь профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», заявил, что если бы Навальный был «отравлен» этим веществом через бутылку воды, то уже умер бы не только он, но и все, кто касался емкости.