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Песков оценил сообщения об атаке хакеров из РФ на компании Байдена
10 сентября 2020, 17:45 • 33 • Политика
В Кремле не знают о сообщении западных СМИ о том, что якобы поддерживаемые Россией хакеры подозреваются в нападении на фирму, занимающуюся предвыборной кампанией кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом в четверг, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не в курсе, что за фирма, что значит «поддерживаемые государством хакеры», — объяснил он. По словам представителя Кремля, материал похож на очередную утку от уважаемого издания.
Как стало известно ранее в четверг, американская корпорация Microsoft считает, что российские хакеры атаковали фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщило Reuters. Об этом корпорация предупредила консалтинговую компанию SKDKnickerbocker. Как уточняется, в последние два месяца на нее нападали «поддерживаемые государством российские хакеры», пишет «Газета.ру».
Ранее в сентябре сообщалось, что одна из стратегических госструктур Чехии подверглась в 2019 году хакерским атакам, за которыми якобы стоит Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала данные обвинения беспочвенными.
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