Песков оценил сообщения об атаке хакеров из РФ на компании Байдена

В Кремле не знают о сообщении западных СМИ о том, что якобы поддерживаемые Россией хакеры подозреваются в нападении на фирму, занимающуюся предвыборной кампанией кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом в четверг, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не в курсе, что за фирма, что значит «поддерживаемые государством хакеры», — объяснил он. По словам представителя Кремля, материал похож на очередную утку от уважаемого издания.

Как стало известно ранее в четверг, американская корпорация Microsoft считает, что российские хакеры атаковали фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, сообщило Reuters. Об этом корпорация предупредила консалтинговую компанию SKDKnickerbocker. Как уточняется, в последние два месяца на нее нападали «поддерживаемые государством российские хакеры», пишет «Газета.ру».

Ранее в сентябре сообщалось, что одна из стратегических госструктур Чехии подверглась в 2019 году хакерским атакам, за которыми якобы стоит Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала данные обвинения беспочвенными.