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Песков оценил сообщения о продаже рубашки Путина

05 июля 2020, 02:00  •  57 • Политика
Объявлению в интернете о продаже рубашки президента России Владимира Путина, которую глава государства якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя. Об этом в субботу, 4 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Такого быть не может», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».
Подобные объявления о продаже не заслуживают доверия, подчеркнул он.
Сообщение о продаже рубашки президента появилось на одном из сайтов частных объявлений. Как уточняется, предмет одежды забыт в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Рубашка была найдена при уборке номера, она не стирана, а продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Предлагается она за 165 тыс. рублей.
10 октября Путин в Нижнем Новгороде в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры.

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