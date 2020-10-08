Песков оценил события в Киргизии

Развитие ситуации в Киргизии вызывает глубокую обеспокоенность в Москве. Об этом заявил в четверг, 8 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Республика является продвинутым партнером РФ, стороны работают в условиях углубленной интеграции в рамках ЕврАзЭс и СНГ, напомнил он. Происходящие в Киргизии события очень важны для России, ситуация в стране в настоящее время напоминает хаос, подчеркнул Песков.

Он также выразил надежду, что на стабилизацию ситуации повлияет исполняющий обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Омурбек Суваналиев.

Песков уклонился от ответа на вопрос журналиста, предоставила бы Россия убежище президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, если бы он покинул страну.

«Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня», — сказал он и добавил, что ему неизвестно, находится ли Жээнбеков в России в настоящий момент.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. За 120 мест боролись 16 партий, но в парламент прошли только четыре из них.

На следующий день сторонники оппозиционных партий, которые не смогли попасть в парламент страны, вышли на улицы Бишкека. В ходе протестов были захвачены здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД Киргизии.

Также митингующие освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова и ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. Накануне парламент страны запустил процедуру его импичмента.