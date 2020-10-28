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Песков оценил шансы «закрытия» экономики

28 октября 2020, 17:10  •  74 • Политика
Главным принципом в ситуации с коронавирусом остается обеспечение безопасности и жизни людей. Об этом в среду, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая возможность «закрытия» экономики».
Он напомнил об этом, говоря с журналистами на тему, принято ли принципиальное решение насчет экономики.
По словам Пескова, в Кремле не видят потребности в финансовой поддержке предприятий из-за COVID-19, экономика работает.
«Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия, работают», — подчеркнул он. Обеспечить бесперебойную работу экономики позволили меры, ранее принятые властями, добавил представитель Кремля.
Вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности, если придется снова останавливать экономику из-за коронавируса, Песков переадресовал в правительство России.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что экономика столицы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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