Песков оценил предложение по агитации на голосование по поправкам в Конституцию

Кремль считает преждевременным вопрос о возможности проведения агитации перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом заявил журналистам в четверг, 13 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нужна ли такая мера.

По его словам, о голосовании пойдет речь на выступлении секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой. «Потом будет обмен мнениями, в этой связи давайте дождемся сегодняшнего дня и продолжения дискуссии», — добавил Песков.

На вопрос о реакции Кремля на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести это голосование 27 апреля, пресс-секретарь ответил: «Ознакомились. Итога нет, дискуссия продолжается».

Ранее, 11 февраля, РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который могут объявить выходным. В основном рассматривается 22 апреля. Тогда Песков отметил, что это один из возможных вариантов, который обсуждает рабочая группа, но окончательного решения пока нет.

В тот же день Жириновский написал в своем Telegram-канале, что проводить 22 апреля всенародное голосование является ошибкой. Он пояснил, что партия многие годы предлагает проводить все голосования в последний понедельник апреля, и этом году он выпадает на 27 апреля. Политик отметил, что в рабочий день явка будет выше, потому что люди идут на работу и могут зайти на участки до или после.

Он также добавил, что 22 апреля отмечается день рождения революционера Владимира Ленина, который, на его взгляд, не стоит праздновать.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Путин также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Группа совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования. Очередная встреча российского лидера с рабочей группой состоится 13 февраля.

За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать. Известно, что голосование пройдет по закону в целом, а не по отдельным пунктам.